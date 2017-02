Aide financière aux écoles dans le besoin

Vingt-cinq écoles montréalaises de milieux défavorisés recevront 6000 $ chacune pour améliorer leur environnement scolaire.

Ce sont des écoles publiques, autant primaires que secondaires, qui verront leurs infrastructures embellies et leur matériel rajeuni d’ici la fin de l’année scolaire. Environ 10 000 élèves, provenant de classes de 5e et 6e année primaire et de 4e et 5e année secondaires ont été mandatés pour «léguer» aux générations d’étudiants qui leur succèderont un milieu scolaire repensé.

Ce coup de pouce, appelé Design 375°, est l’initiative de Fusion jeunesse, un organisme de bienfaisance qui œuvre dans les milieux scolaires.

L’organisme a reçu 50 candidatures à travers les 413 écoles publiques regroupées dans les cinq commissions scolaires de l’île de Montréal. Il en a choisi 25, dont les besoins, la clientèle et le niveau d’implication du corps professoral répondaient le mieux aux critères de sélection du projet.

«Nous avons demandé aux commissions scolaires de nous fournir une liste d’écoles potentiellement éligibles au projet, des écoles qui voudraient offrir une nouvelle image de leur établissement et améliorer leur environnement», a expliqué Gabriel Bran Lopez, président-fondateur de Fusion jeunesse.

Des établissements provenant principalement d’arrondissements comme Montréal-Nord, Verdun, le Sud-Ouest et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ont été ciblés.

Les classes des écoles participantes seront jumelées avec des professionnels de l’industrie en design (architectes, ingénieurs, etc.) et des étudiants universitaires afin d’épauler les jeunes et de rentabiliser le mieux possible l’argent investi.

D’autres projets du genre ont des bonnes chances de se matérialiser ailleurs au Québec au cours des prochaines années, dans les communautés autochtones entre autres, selon M. Lopez.