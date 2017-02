Alexandra Larouche a fait de ses présences sur YouTube un métier

Au fil des ans, Alexandra Larouche a fait de YouTube sa vie de tous les jours et même son métier. Tout a débuté par des vidéos d’elle-même, en train de se maquiller devant la caméra, et dans lesquels elle donnait des trucs beauté.

«J'ai commencé à faire des vidéos parce que je me sentais un peu seule et je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. J'écoutais des vidéos d'une youtubeuse américaine et je me suis dit que je pourrais faire ça moi aussi», raconte Alexandra.

Peu à peu, la magie a opéré. Aujourd’hui, installée dans son bureau à la maison, elle enregistre, fait le montage et publie ses vidéos qui trouvent écho auprès de milliers de personnes.

«Je travaillais dans un restaurant et j’ai démissionné sur un coup de tête. Il n'y avait plus de retour en arrière», ajoute-t-elle.

Dans un tout autre domaine, l’artiste Steelorse a aussi la plateforme de partage social.

«Je fais de l'humour et mon "background" c'est le jeu vidéo», explique le sympatique youtubeur.

Ce mordu de jeux travaillait dans une boîte de télécommunications, mais il a tout laissé pour se consacrer à sa passion.

«Je me suis dit: est-ce que je pourrais avoir ma chance?», poursuit-il.

Alexandra Larouche compte 186 000 abonnés, Steelorse plus de 400 000. Tous les deux, ils arrivent à gagner suffisamment d’argent grâce aux revenus publicitaires générés par les publicités sur YouTube, entre autres.

Si leur rêve est devenu réalité, leur popularité les dépasse parfois.

«Tu ne peux pas t'habituer à ça quand les gens t'arrêtent pour se faire prendre en photos avec toi», lance Alexandra Larouche.

Steelorse lui, avoue que c'est la plus belle aventure de sa vie. «Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais pour moi c'est hallucinant», conclut-il.