Après la neige... la neige!

Les opérations de déneigement ont à peine débuté dans le sud du Québec que, déjà, de nouveaux flocons viendront s’ajouter dès ce soir à ceux tombés depuis le début de la semaine.

Selon Environnement Canada, «une nouvelle dépression descendra du Nord ontarien vers la côte est des États-Unis mardi soir et mercredi, apportant une nouvelle couche de neige totalisant 10 à 15 centimètres» sur le sud-ouest du Québec, incluant Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec.

À Gatineau, ce sont plutôt de 10 à 20 centimètres qui sont attendus, mais entre mardi soir et jeudi matin.

Cette nouvelle bordée s’ajoutera à celle déjà reçue depuis dimanche. Dans la métropole, il est tombé, en moyenne, 26 centimètres de neige, que les déneigeurs ont commencé à ramasser lundi soir.

Plus à l’est, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et le Saguenay peuvent s’attendre à une belle journée mardi, suivis d’averses de neige mercredi et jeudi, mais sans accumulation notable.

Enfin, du côté des Maritimes, le blizzard qui a paralysé la Nouvelle-Écosse et une partie du Nouveau-Brunswick lundi en laissant une soixantaine de centimètres dans son sillage se dirige maintenant vers Terre-Neuve. Entre 45 et 55 centimètres sont notamment attendus à St. John’s.

Le trafic aérien demeure perturbé dans ces provinces, avec notamment 46 annulations de vols à l’aéroport d’Halifax et 28 à celui de St-John’s, selon le site spécialisé Flightaware.com.