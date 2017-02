Colère autour d’une rampe d’accès

La Commission scolaire du Fer va réaménager une entrée de l'école Gamache afin de rendre l'accès à la rampe pour personnes handicapées plus facile et sécuritaire.

Au cours des dernières semaines, Caroline Pelletier a eu de la difficulté à reconduire son fils à l'école, Claude, âgé de 6 ans, qui se déplace à l’aide d’une marchette, parce que de nombreux parents qui vont aussi conduire leurs enfants à l’école se stationnent devant cette entrée de l'école Gamache, bloquant ainsi l'accès au terrain.

«Direct à l’entrée du chemin, je suis bloquée par des parents. Je ne pourrais pas vous dire le sentiment qu’ils ressentent, mais moi ça m’occasionne de la colère que je ne veux pas transmettre à mon garçon. Il s’en vient à l’école, il s’en vient pour apprendre», explique Mme Pelletier.

La mère et la direction d'école sont intervenues afin de sensibiliser les autres parents afin qu’ils laissent cet accès libre. Une lettre a été envoyée à tous les parents.

Si la majorité a collaboré, certains demeurent hostiles face aux interventions. La directrice de l'école a constaté cette réticence, mais insiste pour dire qu'il s'agit de cas isolés.

La mère a dénoncé la situation, et son histoire a fait le tour des réseaux sociaux.

La direction de l'école a décidé de réaménager l'endroit en ajoutant un passage piétonnier à côté de l'entrée pour les véhicules, afin d'éviter que des élèves et le véhicule de Caroline Pelletier se retrouvent dans la même entrée.

«On va faire un passage pour piétons à côté pour la sécurité des enfants. Là, il y avait une cohabitation enfants-voitures, et je comprends que certains parents pouvaient être inquiets de la situation même si la maman était très sécuritaire dans ses démarches. On va ajouter à cela de la signalisation pour que les gens soient vraiment conscients que, ici, y’a personne qui peut se stationner pour donner accès à la maman et aux parents d’autres enfants», affirme la directrice.

La directrice pense que tout sera en place pour assurer l'harmonie lors de l'arrivée des élèves à l'école.