Dix ans sans nouvelles d’un jeune agriculteur

Il y a dix ans jour pour jour, Philippe Lajoie disparaissait sans laisser de trace. Le jeune agriculteur de 23 ans de Yamachiche a nourri ses porcs en fin de journée, puis plus rien. Malgré l’enquête policière, aucun élément n’a lancé la Sûreté du Québec sur une piste solide. Pas une seule journée ne passe sans que son père et sa mère pensent à lui.

«Toutes les journées sont difficiles. Il faut passer au travers. Le temps n’a pas d’effet sur nous», dit Jean Lajoie, qui n’a pas eu d’autres choix que de faire déclarer son fils décédé en 2015.

«Philippe était associé avec son frère. Il avait des assurances qui remboursaient des prêts. C’était plus une décision d’affaires que de sentiment, car sinon, je ne l’aurais pas déclaré mort», précise M. Lajoie.

Geste criminel?

Selon ce dernier, son fils n’avait pas de problème de consommation ni de lien avec le milieu criminel. Il travaillait fort à la ferme et était tranquille. Qu’est-il alors arrivé au jeune homme de la Mauricie?

«La Sûreté du Québec a écarté la fugue, il avait 23 ans et le suicide, car les corps de ceux qui se suicident sont retrouvés. C’est plus un geste criminel, mais on ne sait pas quels sont les motifs [du crime]», formule le papa.

Jean Lajoie ne se fait pas d’illusion, il n’a plus d’espoir de revoir son fils vivant. «Tous les jours, ma femme et moi parlons de lui. Son frère a deux enfants, Philippe serait rendu là. Il ne connaîtra jamais ça.»

Récompense

L’homme veut toutefois pouvoir faire des funérailles dignes de ce nom à Philippe. «Si quelqu’un a vu quelque chose, il y a dix ans, appelez la Sûreté du Québec. On ouvre des lignes aujourd’hui. Il y a encore 10 000 dollars de récompense. Ça peut aussi être quelque chose de nouveau», espère M. Lajoie.

Si vous avez des informations sur la disparition de Philippe Lajoie, contactez la Centrale de l’information criminelle au 1 (800) 659-4264.