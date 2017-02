EXCLUSIF | Le Québec doit «passer à l’offensive»

Dans une entrevue exclusive à TVA Nouvelles, le président-directeur général de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, affirme que le Québec doit passer à l'offensive plutôt que de se concentrer sur le départ possible de sièges sociaux. M. Sabia préfère parler des «nouvelles entreprises».

«L’essentiel pour bâtir un Québec prospère, pour créer les emplois pour nos jeunes, il faut passer à l’offensive. Il faut mettre l’accent sur les nouvelles entreprises, sur les nouveaux champions. Pour gagner dans le monde actuellement, il faut dynamiser une économie», explique M. Sabia.

Le PDG de la Caisse affirme que l’économie du Québec va bien, mais que c’est l’incertitude qui définit le monde en ce moment. Le protectionnisme représente une «menace assez importante contre la croissance économique mondiale», dit-il.

«L’incertitude c’est la chose la plus importante pour nous dans le monde. On a l’exemple de qu’est-ce que sera l’avenir de la communauté européenne, qu’est-ce qui va arriver avec le Brexit, les élections en France, aux Pays-Bas, en Allemagne en 2017. L’impact du 19e congrès du parti communiste en Chine. La question de la frontière du sud en Europe, cette tragédie des réfugiés. Le monde est plein d’incertitudes, c’est la raison pour laquelle pour nous, ça demande une certaine prudence.»

Cette prudence passe entre autres par la stratégie d’investissements de la Caisse. «C’est de bâtir un portefeuille tout terrain. Un portefeuille capable de livrer un niveau de rendements plus raisonnable et plus stable face à un monde plein d’incertitude.»