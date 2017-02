Fini les pantalons de camouflage pour les policiers de Granby

Les policiers de Granby abandonnent le port du pantalon de camouflage pour de bon. Après de longues et ardues négociations, les deux partis en sont venus à une entente de principe.

Si rien ne semblait y paraître sur le terrain, hormis l'absence des pantalons d'uniforme, la relation était plus que tendue entre la ville et ses 100 policiers, et ce depuis longtemps.

«Ça fait des années que nous avons recours à l'arbitrage, le dernier conflit d'arbitrage en 2015 a coûté 765 000 dollars en frais d'avocats et frais de tous genres. Là, ça se règle par la négociation, c'est merveilleux», a précisé Jocelyn Dupuis du comité des ressources humaines et finances de la ville de Granby.

Après trois ans sans contrat de travail, les deux partis en sont finalement venus à une entente de principe: augmentation et rattrapage salarial de 3% pour 2014, 2015, 2016 et de 2 % jusqu'en 2020.

Aussi, les quarts de travail seront revus. Fini les journées de 10 heures sur 4 jours.

«Enfin, la ville a écouté ce que les policiers avaient à dire. On a pu s'asseoir et régler ce qui n'allait pas», a fait savoir Frédéric Boulet du syndicat des policiers de Granby.

La signature du contrat de travail se fera lundi prochain.