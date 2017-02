Hausse des revenus, mais des pertes pour H2O Innovation

La compagnie québécoise H2O Innovation a vu ses revenus bondir en raison de l’acquisition de la compagnie américaine Utility Partners, mais ceci a aussi entraîné une forte baisse des bénéfices qui sont dans le rouge au deuxième trimestre.

Avec l’ajout d’Utility Partners, les revenus de H2O ont augmenté de 51,6 % pour atteindre 19,9 millions $ au trimestre s’étant terminé le 31 décembre dernier, contre 13,2 millions $ pour la même période l’an dernier.

Toutefois, la compagnie a subi une perte de 1,093 millions $ (0,027 $ par action) au deuxième trimestre par rapport à un profit de 174 221 $ (0,008 $ par action) au même moment l’an dernier.

H2O explique ces résultats par «l’acquisition de Utility Partners et aux frais d’acquisition et d’intégration afférents, ainsi qu’à un plus haut niveau de charges d’exploitation, frais de vente et frais administratifs visant à soutenir la croissance».

Cette compagnie québécoise spécialisée dans les projets de traitement d’eau, dans les produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau, ainsi que dans l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement de l’eau estime toutefois que la prise de contrôle de l’entreprise américaine Utility Partners va bon train.

«Depuis l’acquisition, le plan d’intégration évolue très bien, tel que prévu par la direction. Le changement de direction s’effectue en douceur. Nous avons renouvelé avec succès tous les contrats qui se trouvaient en phase de renouvellement et nous avons également obtenu des ventes croisées», a dit Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H2O Innovation, dans un communiqué.

Utility Partners emploie 360 personnes dans 36 installations situées dans six États américains.