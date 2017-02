Le débat reste à faire car «il n'est jamais réglé»

Après la volte-face de Charles Taylor sur l’interdiction du port des signes religieux, Philippe Couillard a affirmé ce matin que son gouvernement était opposé à toute discrimination vestimentaire.

Le coprésident de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables estime désormais que Québec ne doit pas légiférer pour interdire le port de signes religieux ostensibles aux employés de l'État qui exercent des fonctions «coercitives», a-t-il écrit dans une lettre ouverte.

Le premier ministre Couillard a mentionné en conférence de presse que les principes qui guident son gouvernement dans l’adoption du projet de loi 62 pour assurer des services à visage découvert, soit «l’identification, la communication et la sécurité», ne serviront pas à soutenir cette discrimination vestimentaire.

Les deux analystes de l’émission «La Joute», à LCN, sont d’avis totalement contraire sur cette question. Selon Bernard Drainville, le premier ministre et le Parti libéral du Québec ratent une belle occasion de «servir les intérêts de la nation et du consensus» et agissent en fonction de leurs propres intérêts partisans.

Pourtant, la situation ne nécessite pas de solution, car il n’y a pas de problème de cet ordre, souligne Luc Lavoie. «Il n’y en a pas de juges avec des signes religieux ostentatoires, ni même des policiers. Alors, pourquoi fait-on un débat aussi émotif au lendemain d’une tragédie comme celle-là [attentat de la mosquée de Québec], se demande-t-il. Franchement, ce que je veux, c’est la paix.»

«La vérité, c’est que les musulmans écoeurent un paquet de Québécois pour des raisons de gens qui leur ont monté la tête, et leur sacrer une bonne claque le long d’une oreille, ça nous ferait du bien», ajoute-t-il.

Un débat jamais réglé

Le débat reste continuellement à faire, rétorque Bernard Drainville, car il n’est jamais réglé.

«Parce que des gens comme toi ne cessent de dire qu’il n’y en a pas de problème, foutez-nous la paix avec ça», dit-il, en rappelant qu’il a lui-même proposé une solution quand il était en politique, avec son projet de Charte des valeurs. «Malheureusement, on perdu l’élection et on n’a pas pu aller de l’avant avec ce qui aurait été un compromis. Mais Luc, arrête de dire qu’il n’y a pas de problème.»

«Le problème a été créé par des élites politiques qui ont inventé quelque chose parce qu’elles savaient que ça allait jouer sur une petite fibre sensible», avance Luc Lavoie, en rappelant à son coanalyste qu’il ne voulait pas personnaliser le débat et que les deux hommes forment maintenant une équipe.

«En refusant ce compromis-là, on refuse aux Québécois qui nous écoutent un moment d’apaisement, un moment de rassemblement et de consensus, qui nous permettrait de passer à autre chose», se désole Bernard Drainville, qui se dit triste et déçu.

Le message qu’a servi Philippe Couillard à ses opposants: «Rendez-vous à la prochaine campagne électorale».

Voyez dans la vidéo ci-dessus un extrait de l’émission «La Joute».