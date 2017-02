Le dossier de la Pourvoirie des Laurentides se poursuit

Le dossier de la vente de la Pourvoirie des Laurentides connaît de nouveaux rebondissements.

Au palais de justice de Roberval mardi, la famille Thivierge a tenté de convaincre le tribunal que Maxime De Varennes leur avait coûté de gros frais pour la simple vente d'une motoneige.

Cette fois, la famille Thivierge s'est adressée à la Cour des petites créances pour le paiement de 10 100$, une somme liée à la motoneige vendue à Maxime de Varennes.

En avril 2015, lors de la vente de la Pourvoirie, De Varennes avait acheté le véhicule.

Or, Réal Thivierge, qui avait contracté un emprunt chez Desjardins pour la motoneige, n'a pas été payé tout de suite. De Varennes aurait plutôt pris une autre hypothèque sur le véhicule dans une institution à la Barbade, et aurait gardé l'argent.

M. Thivierge a alors payé huissier, transport et entreposage pour récupérer la motoneige et se faire payer.

Finalement, De Varennes a versé l'argent à Desjardins.

Aujourd'hui, la famille Thivierge réclame 7600$ en frais de toutes sortes et un dédommagement de 2500$ pour avoir dû se rendre jusque-là.

De Varennes était absent en cour mardi. Le juge Paul Guimond a pris la cause en délibéré.

La famille Thivierge évalue que dans toute cette aventure, la somme totale en transactions impayées, honoraires d'avocat et frais divers dépassera le million de dollars. Les chances de tout récupérer sont minces.

«On n'a pas le choix de continuer, a indiqué Réal Thivierge en sortant de la Cour des petites créances. On a tous besoin d'avoir un notaire sur lequel on peut se fier pour faire des contrats. Nous, on a été mal dirigés, pas informés et floués dans cette aventure. Ça peut arriver à tout le monde.»

Son fils, Samuel Thivierge est bien d’accord.

«Dans les deux dernières années, on a perdu sur beaucoup de terrains. Tout a été très long. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. On s'est resserré les coudes. On regarde devant et on n'a pas le choix de continuer.»

Mercredi, les deux parties retourneront au tribunal. Réal Thivierge réclame 16 000 $ à De Varennes et sa compagnie en guise d'ajustement pour les frais à départager, comme les taxes foncières et les factures d'électricité, pour l'année où a eu lieu la vente de la pourvoirie.