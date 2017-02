Le protectionnisme de Donald Trump et le contexte politique et économique incertain ailleurs dans le monde forcent la Caisse de dépôt et placement du Québec à jouer de prudence. C’est ce qu’affirme dans une entrevue exclusive à TVA Nouvelles le grand patron Michael Sabia.

«Le monde est plein d’incertitude, et c’est la raison pour laquelle, selon nous, ça demande une certaine prudence. La structure protectionniste représente selon nous et selon une menace assez importante contre la croissance économique mondialement qui est déjà assez faible», explique M. Sabia.

L’économie du Québec se porte bien précise-t-il. Mais en raison du contexte particulier aux États-Unis, le Brexit, la France, l’Allemagne, la Chine, la Caisse mise sur une stratégie d’investissements que Michael Sabia appelle un portefeuille tout-terrain : «Qu’est-ce que ça veut dire ? Un portefeuille capable de livrer un niveau du rendement raisonnable et plus stable face à un monde plein d’incertitude.»

Sièges sociaux

Michael Sabia dit également que, pour croître, le Québec doit passer à « l’offensive ». Il refuse de débattre sur le possible départ de sièges sociaux et de partager sa stratégie advenant une offre d’achat pour le Groupe Jean Coutu comme «J.E.» le révélait le mois dernier.

«Je ne veux pas dire au marché la façon dont laquelle la Caisse va jouer nos cartes, ce n’est pas une bonne chose à faire, signaler à tout le monde notre stratégie(...) Il faut mettre l’accent des nouvelles entreprises, des nouveaux champions. Pour gagner dans le monde actuellement, il faut dynamiser une économie, il faut bâtir une nouvelle économie. Une économie digitale. Ça, c’est l’avenir du Québec.»

Quant aux marchés boursiers, en hausse depuis l’élection de Donald Trump, «la réaction est peut-être un peu exagérée vers le positif, mais on verra, ça dépend».

C’est une situation qui demande encore une fois beaucoup de prudence, répète Michael Sabia.