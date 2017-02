Les juristes de l'État refusent la nouvelle offre du gouvernement

Furieux contre le gouvernement, les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) ont rejeté sa nouvelle offre, mardi, dans une proportion de 96 % et ont voté à 63 % pour la poursuite de la grève générale illimitée.

Les juristes à l’emploi du gouvernement étaient réunis en assemblée générale à Québec et Montréal mardi après-midi. Contre toute attente, même si leur fonds de grève est à sec, ils ont choisi de poursuivre leur bras de fer avec le Conseil du trésor.

La veille, le président du syndicat avait pourtant évoqué un possible retour au bercail de ses membres qui sont épuisés et à bout de ressources financières. Le plus long conflit dans l’histoire de la fonction publique québécoise – qui en est à sa dix-septième semaine – va donc se poursuivre.

Plus tôt dans la journée, le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, a jeté le blâme sur l’exécutif syndical de LANEQ pour son «intransigeance». Il dit avoir modulé les offres patronales à quatre reprises alors que les représentants syndicaux, dit-il, n’ont pas bougé à la table de négociation.

Le ministre Moreau a également affirmé qu’il avait proposé aux juristes de l’État un pacte de 5 ans qui leur aurait permis d’atteindre la parité monétaire qu’ils réclament avec les procureurs de la Couronne. Un «mensonge», ont pesté plusieurs syndiqués outrés à leur sortie de la réunion à l’Hôtel Plaza sur le boulevard Laurier à Québec.