Montréal fournira des uniformes aux cochers

La Ville de Montréal paiera des uniformes à ses cochers du Vieux-Montréal qu'ils devront endosser dès l'été prochain.

L'arrondissement de Ville-Marie adoptera mardi soir une convention d'un an avec la SDC du Vieux-Montréal pour qu'elle fournisse aux cochers des uniformes et des formations, en collaboration avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ).

Un montant total de 45 000 $ vient s'ajouter aux 500 000 $ réservés en décembre dernier pour les différentes réformes de l'industrie de la calèche qui seront entreprises pour la saison 2017.

Parmi les éléments à mettre en œuvre, on retrouve l’aménagement de postes d'attente, de formation des cochers, de micropuçage des chevaux et des uniformes pour les cochers.

Le maire Denis Coderre soutient que l’objectif est de «professionnaliser la fonction». Le document décisionnel de la Ville indique d'ailleurs que le port de ces uniformes servira à la «relance et l'encadrement de cette industrie, que ça soit en termes de service à la clientèle touristique ou sur le plan de l'image projetée de cette industrie.»

L'industrie des calèches voit d'ailleurs ce projet d'un bon oeil.

«Pour une fois que la ville nous arrive avec de bonnes choses, lance Luc Desparois, propriétaire des Calèches Lucky Luc. On n'avait pas grand mot à dire là-dessus, mais on pense que c'est quand même une bonne chose.»