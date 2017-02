Nouvelle manifestation à Rimouski

Le Comité Logement Rimouski-Neigette a dénoncé à nouveau mardi les modifications apportées par le gouvernement Couillard au programme Accès-Logis.

Une vingtaine de personnes ont manifesté en mi-journée devant le bureau du député de Rimouski qui est critique de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et de lutte contre la pauvreté.

Les manifestants demandent au député de Rimouski, Harold LeBel, de les appuyer dans leur combat pour la construction de logements sociaux et pour défendre les plus démunis.

À Rimouski, environ 1145 ménages accordent plus de 50 % de leurs revenus pour se loger.

«Le budget provincial s’en vient, alors on veut faire des pressions sur le gouvernement pour demander un réinvestissement dans le secteur du logement social. La construction a diminué de 3000 à 1500 logements dans les deux dernières années. On voudrait que ça remonte à 3000 et même plus. Juste à l’OMH (NDLR : Office municipal d’habitation), il y a 300 noms sur la liste d’attente», soutient Guy Labonté, coordonnateur du Comité Logement Rimouski-Neigette.