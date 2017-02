Plusieurs Québécois parmi les prochains récipiendaires

Le gouverneur général du Canada a dévoilé lundi les noms des prochains récipiendaires de l’Ordre du Canada qui incluent notamment le chanteur et comédien Gregory Charles, le musicien Patrick Norman, la patineuse de vitesse Nathalie Lambert et l’athlète paralympique Benoît Huot.

La cérémonie se tiendra ce vendredi à Ottawa. Le gouverneur David Johnston remettra alors trois titres de Compagnons, 11 d’Officiers et fera 28 nouveaux membres.

Cette distinction honorifique a pour objectif de reconnaître les réalisations de différentes personnalités, pour leur dévouement ou leur contribution dans de multiples sphères d’activités.

Gregory Charles deviendra vendredi Officier de l’Ordre du Canada. «Musicien accompli et communicateur né, Gregory Charles insuffle un vent de créativité et d'énergie sans pareil à son auditoire», écrit le bureau du gouverneur général. Il recevra cet honneur avec la quadruple médaillée olympique et triple championne du monde en patinage de vitesse, Nathalie Lambert.

Le guitariste et chanteur Yvon Ethier, mieux connu sous le nom de Patrick Norman, joindra les rangs des Officiers de l’Ordre du Canada. «Guitariste de renom et auteur-compositeur-interprète, il a immensément contribué à la chanson country», mentionne le communiqué du gouverneur. Benoît Huot, athlète paralympique en natation, recevra aussi le titre de Membre.

Déjà décoré, le cinéaste torontois Atom Egoyan sera promu au rang de Compagnon. «Généreux de son temps et de ses talents, il est un mentor, un enseignant et un membre actif de conseils culturels et de jurys dans les festivals de films. On lui reconnaît également un talent assuré comme artiste visuel et directeur de théâtre et d'opéra», écrit le bureau du gouverneur.