Quand l’amour veut déjouer le cancer

Marc-André Chabot combat un quatrième cancer depuis 2010 et il veut tout faire pour continuer à vivre.

L’homme de 35 ans de la région de Québec se rendra à New York dans l’espoir d’y subir un traitement novateur qui pourrait lui sauver la vie. «Je suis choyé d’être choisi. Ils vont créer mon propre médicament, c’est fou», lance-t-il à l’émission de Denis Lévesque, à LCN.

Quant à ses probabilités de succès, les médecins qu’il a consultés demeurent vagues. «Les pourcentages, ils ne nous en sortent pas parce que, premièrement, on est en recherche et que les résultats ne sont pas encore publiés, mais c’est un traitement qui est très à l’avant-garde et très coûteux. Mon médecin de Toronto m’a dit de saisir ma chance.»

Marc-André et sa conjointe, Mélissa Couturier, prévoient de se marier dans exactement six mois, le 14 octobre prochain. «Quand il est venu m’annoncer la nouvelle à mon travail, ça été une gamme d’émotions assez intense, car je n’étais au courant d’absolument rien», confie Mélissa, qui a déjà choisi sa robe pour le grand jour.

«Pour une fille, c’est une trace indélébile qui est gravée dans son cœur, précise Marc-André. Donc, moi, je n’ai pas le choix de me rendre jusqu’au 14 octobre pour que ce soit avec moi qu’elle l’ait cette trace-là. C’est son premier mariage qui va être le plus important. Mais elle n’en aura pas d’autres, car je vais survivre», dit-il avec un mélange d’espoir et de détermination.

Les deux amoureux se sont rencontrés par le biais d’un site Internet quelques jours avant que Marc-André reçoive son premier diagnostic de cancer.

Le jeune père souhaite voir grandir ses enfants, Marc-Olivier, 8 ans, et Alysson, 4 ans, pendant de longues années en compagnie de la femme de sa vie.

Pour y arriver, le couple a mis sur pied une campagne de financement (www.gochabotgo.com) qui a permis jusqu’ici d’amasser plus de 51 000$ sur un objectif de 175 000 $ pour payer les coûts associés aux traitements et aux séjours aux États-Unis.

L’appel de Marc-André au public est à la fois franc et direct : «Je te regarde souvent et si le quart de ton auditoire donne 5$, le stress est derrière moi et je peux me concentrer sur mon combat.»

Avec la chance qui se présente à son conjoint, Mélissa fait tout pour voir le positif. «Je me dis, ça se peut pas, on a tellement une belle complicité, on a des enfants, je ne veux pas perdre le gars que j’aime et le papa merveilleux qu’il est. On ne mérite pas ça, sérieusement, et je ne le mérite pas non plus, nos enfants, nos amis, notre famille ne le méritent pas. Je n’ai jamais vu un gars courageux, déterminé et fonceur comme Marc-André, c’est impossible, ça ne peut pas terminer comme ça.»