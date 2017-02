Sarah Palin ne deviendra pas ambassadrice au Canada

Au cœur de nombreuses rumeurs l’envoyant à Ottawa pour défendre les intérêts des États-Unis, la controversée politicienne Sarah Palin ne sera finalement pas nommée ambassadrice, a rapporté le «Globe and Mail».

Selon le quotidien, la délégation accompagnant Justin Trudeau lors de son passage à Washington lundi s’est fait confirmer la nouvelle par des représentants de la Maison-Blanche.

Le futur ambassadeur n’aurait toujours pas été choisi, mais le gouvernement de Donald Trump aurait l’intention de récompenser quelqu’un qui a mené des levés de fonds pour financer la campagne électorale du président.

Ce ne serait pas une nouveauté puisque les deux derniers ambassadeurs américains au Canada, David Jacobson et Bruce Heyman, avaient amassé des millions de dollars pour Barack Obama, a souligné le «Globe».

La possible nomination de l’ex-candidate à la vice-présidence des États-Unis avait inquiété l’opposition à Ottawa la semaine dernière. Le NPD et le Bloc québécois s’étaient, notamment, interrogés sur l’avenir des relations canado-américaines avec Sarah Palin comme ambassadrice.

La population dans son ensemble était aussi peu enthousiaste à l’idée d’accueillir l’ex-gouverneure de l’Alaska à Ottawa. Selon un sondage de Mainstreet Research réalisé pour le «National Post» et publié lundi, seuls 11 % des Canadiens avaient Mme Palin comme premier choix, derrière Mitt Romney (13 %) et Newt Gingrich (16 %).

C’est l’ancien maire de New York Rudy Gugliani qui s'avère être le plus populaire avec un peu plus d’un Canadien sur cinq (21 %) qui estime qu’il ferait un bon ambassadeur.