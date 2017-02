Tom Cruise en deuil

La maman de Tom Cruise est décédée à l’âge de 80 ans. Elle est morte durant son sommeil la semaine dernière, et sa mémoire a été honorée lors d’un service funèbre dans son Église de Scientologie locale ce week-end, rapporte People.

Tom Cruise, 54 ans, et ses sœurs, Lee Ann DeVette, Cass Mapother, et Marian Henry, étaient toutes présentes. L’acteur et sa mère, une professeur à la retraite, étaient très proches, et il la conviait souvent à venir avec lui sur les tapis rouges. Il lui doit même son amour de la comédie.

«J’ai toujours été intéressé par le théâtre, mais je n’en faisais rien, confiait-il en effet en 1995 à Rolling Stone. Quand j’étais petit, si tu allais à Hollywood, c’était très risqué.»

Mary Lee South l’a ainsi encouragé à passer l’audition de son école pour Guys and Dolls, après que Tom Cruise se soit blessé au genou et ait mis sa carrière de lutteur entre parenthèse.