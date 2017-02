Tout pour éviter les déceptions lors de séjours tout compris

Les voyageurs adeptes de séjours tout compris vivent parfois des déceptions. Certains s'en plaindront à leur entourage, leur agent de voyage ou même à l'Office de la protection du consommateur à leur retour.

Jean Collette, propriétaire de Club Voyages Dumoulin, cite quelques déceptions de voyageurs et offre des conseils pour les éviter.

Changements d'horaire de vols

Les voyageurs n'apprécient pas le changement, surtout s'il survient à la dernière minute. Ceux qui prévoient s'envoler au soleil feraient mieux de s'y attendre pourtant. «Comme les vols vers le Sud sont des vols nolisés - moins chers, mais non réguliers -, leurs horaires sont sujets à changement, explique Jean Collette. Mon conseil au voyageur priorisant les voyages à petits prix est d'être flexible et de se préparer mentalement à l'éventualité de tels changements de façon à ne pas être déçu si cela survient.»

Qualité de la nourriture

«Les voyageurs dénichant de bonnes aubaines dans le Sud devraient éviter d'avoir de grandes attentes au niveau de la qualité et de la variété de la nourriture à destination. Tout est relatif au montant déboursé. Il vaut mieux s'y attendre de façon à être aussi, parfois, agréablement surpris.»

Choix de la chambre

«Le client peut choisir la vue désirée de sa chambre avant le départ, mais les petites demandes supplémentaires (chambre loin de la discothèque, étage précis...) sont hors du contrôle de l'agent. Ces spécificités sont toujours à la discrétion de l'hôtelier, même si l'agent de voyage se fait un plaisir de le lui mentionner. Encore une fois, il vaut mieux en être conscient.»

Confort dans l'avion

«Les voyageurs sont déçus de voir qu'il y a de moins en moins de confort et de services compris dans les avions nolisés. Mon conseil est simple: ils doivent garder en tête que les services offerts à bord le sont toujours en fonction du prix déboursé pour le voyage. Plus le voyageur paye cher, plus il pourra profiter de services à bord.

Je répète sans cesse aux clients de ne pas magasiner leur voyage en fonction d'un prix, mais bien en fonction de leurs désirs et de leurs attentes. Ou alors, payer moins tout en acceptant que tout ne sera pas parfait.»

Manque de chaises sur le complexe hôtelier

«Encore une fois, tous ces petits désagréments sont en fonction du prix payé pour le voyage. Moins le voyageur paye cher, plus il aura à composer avec ce genre d'irritants (se lever tôt pour réserver chaises et serviettes par exemple). Par contre, il existe d'intéressants compromis entre le voyage tout inclus très dispendieux et celui à très bas prix. Mon conseil: informez-vous auprès d'un agent de voyage qualifié, n'ayez pas peur de lui poser des questions et de lui expliquer vos attentes de voyageur.»

Omniprésence de Québécois

«Vous n'avez pas envie de passer vos vacances en compagnie de Québécois? Oubliez alors Cuba, la République dominicaine ou le Mexique, notamment la Riviera Maya. Optez pour des destinations soleil moins courues par les Québécois comme la Jamaïque, la Martinique, la Guadeloupe, la Barbade, Aruba ou encore Antigua.»

Mauvaise classification des étoiles

«Il faut savoir que la classification des établissements hôteliers ne se fait pas à partir d'un unique système reconnu mondialement. C'est la même chose dans le Sud. Le nombre d'étoiles d'une propriété est souvent décidé par les grossistes. Soyez au fait qu'un classement 5 étoiles ne signifie pas forcément plus propre ou plus confortable; on parle plutôt du nombre de services offerts par l'hôtel.»