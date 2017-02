Une histoire de succès pour une entreprise de Matane

Le gouvernement du Québec a accordé une somme de 1,1 million $ pour un projet-pilote de deux ans dans huit entreprises du Québec. Celui-ci vise à intégrer 55 % des participants à un emploi régulier au terme d'un stage de 52 semaines.

La seule entreprise participante du Bas-Saint-Laurent est les Ateliers Léopold Desrosiers, de Matane. Elle emploie 180 personnes, dont 90 % ont des limitations physiques ou intellectuelles, une moyenne bien au-delà des normes gouvernementales.

«Nous, on travaille à 90-10. Actuellement, on est même à 94 %. Mais la loi provinciale dit 60-40. Nous, on se dit qu’il y a plein d’autres usines dans le parc industriel qui peuvent engager les personnes sans handicap, mais qu’il y en a juste une pour les personnes vivant avec des problèmes de santé», explique la directrice générale, Lucie Lapointe.

Mme Lapointe soutient d’ailleurs l’objectif de 55 % du gouvernement est tout à fait réalisable: «Dans nos têtes, c’est fait! Même qu’on va peut-être même dépasser cet objectif! Dans le fond, ce qu’on a offert au gouvernement, c’est de dire: "Nous, on a ce qu’il faut en entreprise adaptée pour permettre à ces jeunes-là de ne pas faire le passage avec le bien-être social, et de développer leur employabilité."»

Les sourires sont nombreux dans les ateliers, qui offrent des emplois en couture industrielle, en entretien ménager et en production de bois d'allumage entre autres. La couturière Dalida Côté est en poste depuis 10 ans et compte rester encore longtemps: «J’ai des limitations, et on est bien traités ici.»

«Dernièrement, le directeur administratif riait quand le gouvernement ou l’OPHQ (NDLR : Office des personnes handicapées du Québec) demande des statistiques sur les handicapés. Il me disait que, lui, il s’installe dans le stationnement et regarde le nombre de personnes qui ont pu s’acheter une voiture alors qu’elles pensaient que c’était impossible parce qu’elles arrivaient de l’aide sociale. Moi, c’est la cerise sur le sundae de ma carrière! Je croyais à l’intégration des personnes handicapées, et là je fournis l’emploi!» dit Lucie Lapointe, le sourire aux lèvres.