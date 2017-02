Arythmie cardiaque : une salle qui sauvera des vies

Les patients avec des malformations provoquant des arythmies peuvent désormais compter sur un nouveau traitement qui pourrait leur sauver la vie : une première au Canada.

Pour empêcher ces arythmies, l'Institut de cardiologie de Montréal a inauguré une salle d'électrophysiologie avec navigation magnétique robotique à la fine pointe de la technologie. Cette dernière a coûté sept millions de dollars et a été financée par la Fondation canadienne pour l'innovation et les gouvernements fédéral et provincial.

Il y a quelques décennies, la plupart des bébés qui naissaient avec des formes graves de cardiopathies congénitales mouraient durant leur enfance. Aujourd'hui, 90% survivent à des âges de plus en plus avancés grâce aux médicaments et aux traitements.

Malgré tout, à cause des interventions chirurgicales qu'ils ont subies dans le passé et des reconstructions, ils ont des cicatrices au niveau du cœur.

«Ces cicatrices favorisent des arythmies et des problèmes du rythme du coeur.», explique Paul Khairy, cardiologue et Directeur du Centre de cardiopathies congénitales.

«De chaque côté de la table, on a un aimant. Ces aimants créent un champ magnétique autour du thorax du patient. Ça nous permet, avec les cathéters qui ont des aimants au bout, de diriger ces cathéters souples à l'intérieur du coeur via ces champs magnétiques», précise-t-il au sujet du fonctionnement de la machine. Le cathéter peut ainsi se rendre jusqu'au cœur pour aller brûler les lésions. Il peut faire de multiples détours, ce qui était impossible auparavant.

Keerom Tom, atteint d’une malformation cardiaque depuis sa naissance, raconte qu'il y a trois ans, il a commencé à faire des arythmies. L'été dernier, l'homme de 41 ans a été le premier à subir avec succès cette intervention à l'Institut de cardiologie. Elle a duré presque dix heures.

«C'est comme si l'arythmie était un pont. Ils ont carrément juste détruit le pont. Le circuit n'existait plus», raconte-t-il.

30 autres patients provenant d'un peu partout au Canada ont subi la même intervention. Il y en aura probablement le double cette année.

Cet appareil est utilisé de cette façon uniquement à Londres, en Angleterre. Il va modifier considérablement la vie de nombreux patients, car les malformations cardiaques touchent 1% de la population.