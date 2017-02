Citoyens et élus déplorent la piètre qualité du déneigement à Laval

La circulation des automobilistes et des piétons est toujours difficile à Laval, trois jours après une chute de 20 cm de neige. Citoyens et élus demandent maintenant à revoir le système des opérations de déneigement alors que de nouvelles précipitations sont attendues.

Dans différents secteurs, des écoliers sont contraints de circuler dans la rue et de circuler entre les véhicules stationnés.

«Les éducatrices et les enseignants ont de la difficulté à aller les porter à l’autobus, donc ça cause énormément de problèmes. Les enfants glissent et ça devient beaucoup plus risqué», explique une citoyenne interrogée par TVA Nouvelles.

«Aucun trottoir n’a été déneigé. La dernière fois, ça a pris six jours avant qu’ils viennent faire un trottoir», ajoute un brigadier.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, un manque d’effectifs pourrait expliquer en partie la situation. Au moins quatre déneigeuses à trottoir sont demeurées entreposées toute la journée puisque personne ne pouvait les opérer.

«On ne s’explique pas comment on peut, en tant que troisième plus grande ville du Québec, avoir des conditions comme ça pour nos citoyens, affirme Michel Trottier, chef du parti d’opposition Parti Laval. On questionne beaucoup l’orientation budgétaire de l’administration en place.»