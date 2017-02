Elle affirme que son lot d’un million à la loterie a gâché sa vie

Devenue la plus jeune Britannique à avoir remporté un lot de plus d’un million de livres (1,62 million de dollars), Jane Park affirme être malheureuse depuis ce temps-là.

La jeune femme n’avait en effet que 17 ans lorsqu’elle a remporté ce lot de l’EuroMillions il y a quatre ans.

Après avoir annoncé en fin de semaine qu’elle comptait poursuivre Camelot, la société d’État qui gère la loterie, Mme Park a finalement renoncé.

Elle disait qu’elle était trop jeune pour remporter un tel montant et voulait que l’entreprise qui gère les loteries interdise aux mineurs de pouvoir jouer.

Les adolescents de 16 ans peuvent en effet remporter des prix au Royaume-Uni.

«Je pense vraiment que de pouvoir jouer et gagner à la loterie à 16 ans c’est beaucoup trop jeune (...) J’ai renoncé à poursuivre Camelot, mais je suis contente d’avoir été entendue», a-t-elle expliqué à l’émission britannique Loose Women.

«Je ne suis pas malheureuse tous les jours, car certains aspects de ma vie sont agréables, mais il y a des moments où je me sens vraiment perdue, où je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer mon futur.»

Jane Park a d’ailleurs avoué qu’elle avait été enchantée de gagner cette somme, pensant que sa vie allait changer et que «tous ses rêves allaient devenir réalité».

Avant de remporter un million de livres, la jeune femme travaillait en effet dans un bureau pour huit livres (13 dollars) de l’heure.

«Je m’achetais plein de sacs à main! Je voyais un sac Louis Vuitton et je le voulais tout de suite. Ma famille me disait de ne pas être stupide. Moi non plus je ne voulais pas devenir comme ces autres vainqueurs de loterie qui font n’importe quoi», a-t-elle dit.

Les dirigeants de Camelot ont indiqué à plusieurs médias anglais avoir offert de l’aide à la jeune femme après son gain.