Le Bureau du syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec a annoncé mercredi la conclusion d’une entente avec un groupe de 45 ingénieurs et ex-ingénieurs de Roche et de ses filiales qui, entre 1998 et 2010, avaient reçu un remboursement versé par leur employeur afin de les compenser pour une contribution politique.

Or, le montant remboursé n'est pas divulgué, étant de nature confidentielle. Dans ses enquêtes, le Bureau du syndic a constaté que ni la compétence professionnelle, ni la diligence des ingénieurs concernés n’étaient en cause.

Toutefois, la participation des ingénieurs en cause à une démarche de financement des partis politiques impliquant une contribution de leur employeur constitue, selon le Bureau du syndic, un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession qui doit être porté à l’attention du public et être sanctionné.

C’est à la suite de demandes d’enquêtes, ainsi qu’au cours de ses propres enquêtes, que le Bureau du syndic de l’Ordre a ouvert, entre 2011 et 2016, une série d’enquêtes sur des contributions politiques faites par des ingénieurs et d’ex-ingénieurs de Roche et de ses filiales.