François Legault en 16 questions

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a accepté de répondre aux questions en rafale de nos journalistes et analystes dans le cadre de l'émission politique «Cartes sur table».

Voyez ses réponses.

Q (Pierre Bruneau): Votre rêve le plus fou M. Legault?

R (François Legault): Avoir les plus belles écoles au Québec pour nos jeunes.

Q (Mario Dumont): Si vous aviez un cadeau à faire à Philippe Couillard, qu’est-ce que ce serait?

R: Qu’il commence à s’intéresser à l’économie, puis à négocier un par un les investissements des entreprises.

Q (Luc Lavoie) : Pour qui aviez-vous voté aux dernières élections fédérales?

R: (Rires) Ça, je pense que c’est confidentiel, je ne peux pas vous répondre.

Q (Sophie Thibault): Est-ce que votre femme aime la politique?

R: Ma femme aime moins la «game» politique, mais aime le fait qu’on soit capable de changer notre société, qu’on ait plus de gens, qu’on soit capable d’aider. Elle aime cette partie-là.

Q (Paul Larocque): Si vous aviez une chose à dire à Donald Trump en personne?

R: Moi, ce qui m’inquiète, c’est l’économie. Donc je comprends que le Québec exporte 25 milliards $ de plus que ce qu’on importe aux États-Unis. Donc, ne touchons pas à l’ALÉNA. Oubliez-nous pour l’ALÉNA.

Q (Pierre Bruneau): Il doit vous arriver de lâcher votre fou. Vous faites quoi?

R: J’ai deux fils de 22 et 24 ans. Allez jouer au tennis avec eux [et] c’est de plus en plus difficile. Donc, faire du sport. Écoutez le Canadien de Montréal. Je suis un amateur du Canadien [...]

Q (Mario Dumont): Quel type d’adolescent étiez-vous?

R: Tranquille. J’étais un premier de classe, trop tranquille, peut-être, studieux.

Q (Luc Lavoie) : Quel a été votre pire mauvais coup comme adolescent?

R: D’avoir pris un petit peu trop de boisson. (Rires)

Q (Sophie Thibault): Tranquille, studieux, qui voulait faire quoi dans la vie?

R: J’ai, à un moment donné, commencé à aimer les affaires, de voir les frères Lemaire, les frères Lamarre, réussir à en affaires, c’était ce qui m’attirait.

Q (Paul Larocque): Qui est le meilleur politicien ou la meilleure politicienne actif ou active, peu importe?

R: J’aimais bien Hillary Clinton. Je trouve que c’est une personne compétente, qui a une vision, qui a donné sa vie [...] Je comprends qu’elle n’est plus active et que c’est plus difficile de trouver de bons exemples.

Q (Pierre Bruneau): Regrettez-vous d’avoir voté oui au référendum deux fois?

R: Non, parce que je suis fier. Pour moi fierté et prospérité, ça va ensemble. Pour être fier, il faut être riche pour pouvoir avoir les moyens de nos ambitions. J’ai pensé pendant longtemps que d’avoir un plan d’affaires c’était mieux, mais aujourd’hui une grande majorité de Québécois ne veulent rien savoir puis il y a une urgence de créer la richesse sans la souveraineté.

Q (Mario Dumont): Vous ennuyez-vous de Gérard Deltell?

R: (Rires) Écoutez, j’essaie d’être prudent. J’ai remplacé Gérard Deltell comme leader par François Bonnardel. Les députés aiment beaucoup travailler avec François Bonnardel.

Q (Luc Lavoie) : Quel est le meilleur ministre du gouvernement Couillard?

R: Je vous dirais que le seul qui ose faire les changements, c’est Gaétan Barrette, mais il manque de patron [...] Ça lui prendrait un patron qui l’arrête, qui choisit ses priorités, puis qui l’aide dans ses relations humaines.

Q (Sophie Thibault): Et le pire?

R: Ce n'est pas une question de personne, mais je ne comprends pas qu’on ait changé quatre fois de ministre de l’Éducation. On a besoin de continuité à l’éducation [...] J’en reviens pas qu’après deux ans et demi, on n'ait rien fait en éducation, qu’on n’ait pas investi en éducation.

Q (Mario Dumont): Les commissions scolaires, allez-vous promettre de nouveau de les abolir aux prochaines élections?

R: Oui, on veut abolir les commissions scolaires, les remplacer par des centres de services qui se rapporteraient aux écoles plutôt que le contraire. Puis pas d’élections scolaires, personne ne va voter.

Q (Paul Larocque): On vous donne une baguette magique pour exaucer un vœu, à part d’être le patron de Gaétan Barrette?

R: Qu’il y ait plus de jeunes qui réussissent à l’école. De voir là, 15-20 % des jeunes ne pas avoir les moyens d’aller au bout de leur potentiel. J’ai été trois ans ministre de l’Éducation, ce sont peut-être les trois années qui m’ont le plus marqué. Je viens d’un milieu populaire. C’est grâce à l’éducation que j’ai pu prendre ma place, donc je souhaiterais, entre autres, dans certains milieux qu’on aide davantage les jeunes, surtout les jeunes qui ont des difficultés d’apprentissage.