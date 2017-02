«JFK» à l’Opéra de Montréal

Le destin tragique du 35e président des États-Unis, JFK, sera présenté en première canadienne à la Salle Wilfrid-Pelletier, le 27 janvier 2018, a-t-on appris mercredi, alors qu’on a levé le voile sur la 38e saison de l’Opéra de Montréal.

Composé par l’Américain David T. Little et le librettiste Royce Vavrek, l’opéra en deux actes s’intéresse aux derniers instants que John F. Kennedy (Matthew Worth) a passé avec son épouse Jackie (Daniela Mack) dans une chambre d’hôtel douze heures avant la fusillade à Dallas. L’œuvre commandée par l’Opéra de Forth Worth, l’Opéra de Montréal et de l’American Lyric Theater a été montrée au public pour la première fois le 23 avril 2016 au Texas.

Par ailleurs, l’Opéra de Montréal sort de la Salle Wilfrid-Pelletier pour se produire pour la première fois sur les planches de l’Espace Go à partir du 24 mars 2018. Il y offrira en première montréalaise l’opéra de chambre a capella Svadba (Mariage) d’Ana Sololovic, dans lequel on suit Milica et ses cinq amies la veille de son mariage.

Le thriller-opéra Tosca de Puccini (septembre 2017), La Cenerentola de Rossini (novembre 2017) et Roméo et Juliette de Gounod (mai 2018) sont les trois autres productions qui complètent la programmation mise au point par ledirecteur artistique Mciehl Beaulac.