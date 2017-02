Wow! C’est sûrement ce que se diront ces messieurs en voyant la nouvelle une du Sports Illustrated Swimsuit Issue mettant en vedette la pulpeuse Kate Upton.

La belle Américaine de 24 ans apparaît pour la troisième fois sur le populaire magazine.

«Je suis très honorée et excitée d’être de retour avec Sports Illustrated. Merci de m’avoir invitée dans une édition célébrant la beauté et la confiance dans toutes les silhouettes et tailles», a-t-elle écrit en substance sur son compte Instagram.