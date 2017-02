Le Journal de Montréal vient d’envoyer une deuxième plainte en deux mois à Radio-Canada, estimant que plusieurs de ses articles ont été repris de manière abusive et sans attribution correcte par la société d’État.

Les plaintes visent des reportages présentés aux émissions Enquête et The Fifth Estate. Les sujets de ces reportages avaient été abondamment traités des mois auparavant dans des articles signés par le journaliste d’enquête Jean-François Cloutier.