Mécontentement en raison d’une tour à condos à Chicoutimi

Un projet de tour à condominiums de luxe à Chicoutimi suscite du mécontentement dans le voisinage.

L'immeuble moderne serait situé entre deux édifices commerciaux, mais sa hauteur de 16 étages indispose les résidents du secteur.

Catherine Salesse-Gauthier aime bien apercevoir les monts 0 quand elle roule sur le boulevard Talbot en direction nord.

«La ligne d'horizon pourrait bien être brisée», déplore la présidente de la Coopérative des résidents du quartier Notre-Dame-du-Saguenay.

Le projet est alléchant pour la ville de Saguenay. Il représente de 10 à 12 millions $, pour une tour à condos de 50 pieds par 60, avec 16 étages dont trois pour le stationnement. On y retrouverait 16 unités, qui offriraient une vue imprenable sur les monts Valins et le Fjord, mais aussi sur les résidences des quartiers Notre-Dame-du-Saguenay et Murdock.

«Il y aurait une perte d'intimité pour ces résidents», craint la présidente.

Le promoteur, Gestion WE, demande une dérogation pour aller de l'avant. Le règlement actuel limite à quatre le nombre d'étages pour toute nouvelle construction.

«Nous demandons le respect du règlement municipal», dit Mme Salesse-Gauthier. «Le bâtiment est trop moderne et il ne s'intègre pas dans l'architecture du secteur.»

Le président du conseil d'arrondissement de Chicoutimi Jacques Fortin réplique que l’ensemble «répond à tous les critères du schéma d'aménagement».

Le projet avait d'abord été accepté par le comité d'urbanisme, mais il a donné lieu à une consultation publique. Les résidents du quartier Notre-Dame-du-Saguenay ont lancé une pétition en ligne. Plus de 200 noms ont été recueillis, mais pas tous des contribuables de la ville.

«Nous espérons quand même que le promoteur soit sensible», dit la présidente.

Le conseil d'arrondissement fera savoir mardi prochain s'il accepte ou non la dérogation demandée. Cela dit, même s'il obtenait gain de cause, le promoteur aurait encore des obstacles à surmonter. Des études de sol dans la coulée seront nécessaires, et pourraient démontrer que le terrain ne saurait accueillir une structure semblable.

De prime abord, le promoteur n’envisage pas de réduction du nombre d'étages de façon significative, question de rentabilité.