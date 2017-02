Netflix et Spotify disponibles à 35 000 pieds dans les airs

Si vous prenez régulièrement l’avion, vous avez peut-être l’impression d’avoir fait le tour de ce que les compagnies aériennes ont à vous offrir en matière de divertissement à bord alors que d’autres transporteurs ne proposent tout simplement plus d’écran individuel à leurs passagers.

À l’opposé, le transporteur australien Qantas a annoncé qu’il offrira sous peu à ses passagers la possibilité d’avoir accès à Netflix et à Spotify, et ce gratuitement, à bord de ses appareils. Vous pourrez donc continuer de visionner vos séries favorites et d’écouter vos chansons préférées en continu à une altitude de 35 000 pieds.

Pour arriver à rendre disponibles ces applications, Qantas dotera ses appareils d’une connexion Internet dix fois plus rapide que celle qui existe actuellement.

Netflix et Spotify seront d’abord offerts aux passagers des vols domestiques, mais le transporteur prévoit élargir le service à ses vols internationaux.