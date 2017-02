Très difficile de se stationner au centre-ville, selon Projet Montréal

Projet Montréal déplore que la Ville ne facilite pas l'utilisation des véhicules en libre-service (VLS) au centre-ville, notamment à cause du nombre limité de stationnements réservés à ces automobiles.

«Si vous amenez une voiture en libre service dans Ville-Marie et que vous décidez de vous stationner, bonne chance!», lance Valérie Plante, la chef de Projet Montréal.

Soulignant l'importance de ces véhicules pour réduire les gaz à effets de serre et le trafic, Mme Plante souhaite que ces stationnements publics soient disponibles tant aux VLS électriques qu'aux VLS à essence et qu'il y en ait beaucoup plus.

«C'est vraiment une stratégie inefficace dans Ville-Marie», déplore-t-elle, soulignant le peu de disponibilités de VLS électriques dans l'arrondissement.

Elle aimerait aussi que la Ville transmette les coordonnées des stationnements publics réservés aux VLS électriques dans Ville-Marie aux exploitants de VLS, soit Car2go et Communauto.