Un autre cuisant échec pour Ben Affleck?

Près d’un an après la sortie du film «Batman vs Superman», qui avait obtenu un succès mitigé, Ben Affleck ne semble plus vouloir ressauter dans la batmobile...

Plusieurs sources haut placées chez Warner Bros auraient informé John Campea, de Collider Movie Talk, qu’Affleck cherche à renégocier son contrat avec les studios pour quitter totalement la franchise.

L’acteur a souvent répété qu’il souhaitait réaliser le prochain film appellé «The Batman». Quelques jours après une telle déclaration d'Affleck, les studios ont engagé le réalisateur Matt Reeves ( Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes) pour diriger le prochain opus de la saga.

Affleck aimerait désormais se concentrer sur des projets personnels. «Live by Night», son dernier long-métrage en tant que réalisateur, a été un échec au box-office.

L'acteur et Warner Bros n’ont pas encore officiellement commenté l’affaire.

Ben Affleck paraîtra tout de même dans la peau du superhéros dans «Justice League», réalisé par Zack Snyder, qui devrait sortir en 2017.