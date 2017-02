Un locataire meurt d’une maladie véhiculée par les rats

Une personne est décédée et deux autres souffrent de graves symptômes d’une maladie qui serait véhiculée par les rats.

Ces trois personnes étaient toutes des locataires d’un logement situé dans l’arrondissement du Bronx à New York.

Ces personnes auraient contracté la leptospirose, une infection bactérienne après avoir été en contact avec de l’urine de rat, rapporte CNN.

Selon des témoins, l’immeuble aurait un gros problème d’infestation de ces rongeurs.

«On peut les entendre la nuit. Ils grattent et se déplacent. Ça fait peur», a fait savoir un résident.

«Il y en a de plus en plus. Nous avons parlé au propriétaire, mais rien n’a été fait pour endiguer ce problème», a ajouté un autre.

Les autorités ont fait savoir que les cas de leptospirose étaient rares et que la Ville de New York en comptabilise un à trois par an.

Une opération de dératisation a été engagée dans le secteur par le service sanitaire.