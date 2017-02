Une motion condamnant l’islamophobie divise à Ottawa

Une motion déposée par une députée libérale fédérale condamnant l’islamophobie ne fait pas l’unanimité parmi les élus à Ottawa.

La motion en question, qui sera débattue plus tard mercredi, vise à reconnaître qu’il faut «endiguer le climat de haine et de peur qui s’installe dans la population» en plus de «condamner l’islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques».

Le chef par intérim du Bloc québécois a annoncé qu’il votera contre, puisqu’à son avis, elle va trop loin.

«L’idée qu’il se serait instauré un climat de terreur et de haine, on n’est pas d’accord avec ça», a dit Rhéal Fortin. S’il estime qu’il existe bel et bien de l’islamophobie au Canada, il ne croit pas que le phénomène est «systémique».

«En tout respect, je ne pense pas que ce soit le cas, a-t-il ajouté. Il est faux de dire que dans nos institutions, il y a un racisme ou une discrimination religieuse systémique».

Dans les rangs conservateurs, ceux qui s’opposent à la motion y voient davantage une attaque à la liberté d’expression. Selon eux, l’expression «islamophobie» comprise dans le libellé de la motion est trop floue et pourrait signifier l’interdiction de critiquer l’Islam.

Le candidat à la direction du parti, Maxime Bernier, est de cet avis.

«Cette motion constitue-t-elle un premier pas vers la restriction de notre droit de critiquer l’islam » s’est questionné M. Bernier dans les derniers jours, sur la page web de sa campagne.

«Nous devons réaffirmer le droit de chacun de croire et de critiquer toute croyance, que ce soit l’islam, le christianisme, le judaïsme, l’hindouisme, l’athéisme ou tout autre», a-t-il ajouté.

Son adversaire dans la course à la chefferie Michael Chong, soutient plutôt qu’il existe «beaucoup de désinformation» au sujet de la motion, qui demeure somme toute symbolique.

Dans le contexte de la fusillade dans une mosquée de Québec, «c’est raisonnable d’étudier la discrimination contre les musulmans au Canada», a-t-il ajouté, en précisant qu'il compte appuyer la motion controversée.

Plusieurs groupes communautaires musulmans ont demandé aux élus de la Chambre des communes d’appuyer de façon unanime la motion de la députée libérale Iqra Khalid.

Cette dernière souhaite saisir un comité qui serait chargé d’établir un plan d’action afin de contrer l’islamophobie, en particulier, et la discrimination religieuse en général.

Les leaders musulmans ont souligné qu’il est actuellement impossible d’obtenir un portrait clair de la situation puisque Statistique Canada met deux ans à colliger les données sur les crimes haineux.

Or, des témoignages recueillis sur le terrain par divers groupes communautaires laissent croire que les actes islamophobes ont grimpé en flèche depuis l’élection Donald Trump à la Maison-Blanche.