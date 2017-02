Vol de nourriture: un commerçant réplique

Excédé par les nombreux vols de nourriture dans son établissement, un commerçant de Sherbrooke a mis sur sa page Facebook une vidéo montrant un voleur en pleine action.

Le propriétaire de la Boucherie Clément Jacques, a en effet placé la vidéo de l’individu qui lui aurait volé six paquets de filet mignon.

«Dimanche le 12 février, il nous a gentiment volé six paquets de filet mignon. Le stratagème est simple, il prend la viande, va dans un endroit plus tranquille du magasin, la cache dans son manteau, ensuite il passe à la caisse avec quelques items faisant croire qu'il a oublié son porte-feuille, il quitte pour ne jamais revenir... Si jamais vous reconnaissez cet individu merci de nous le signaler en message privé nous avons un prix très spécial pour lui...», peut-on lire sur la page du commerce.

Pire encore, le commerçant a appris que la viande qui lui était volée était revendue à des établissements licenciés de Sherbrooke.

La valeur des vols toucherait 1% du chiffre d’affaires, un montant qui peut sembler minime, mais il n’en est rien.

«Ce sont des montants de 400$ à 500$ par semaine, explique Patrick Pinard. Quand on est détaillant et qu’on travaille avec 3% à 4 % net de marges de profits, ça fait beaucoup d’argent à la fin de l’année. De l’argent qu’on n’a pas pour augmenter nos employés par exemple, augmenter notre qualité de vie. Je suis un indépendant, si mon commerce ne fait pas d’argent c’est ma paye et celle de mes employés qui écopent.»

Lorsque les voleurs revendent la viande, l’étiquette du commerçant floué est toujours sur les paquets. Ceux qui achètent la marchandise volée savent donc ce qu’ils achètent.

Les policiers de Sherbrooke ont été saisis de cette affaire.