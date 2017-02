Bombardier dit être en bonne voie d’atteindre ses objectifs

Poursuivant son plan de redressement quinquennal, le groupe Bombardier se félicite des résultats financiers obtenus au quatrième trimestre et durant l’exercice 2016 et se dit en position d’atteindre son objectif de générer des revenus de plus de 25 milliards $ d’ici 2020.

Pour l'exercice complété le 31 décembre dernier, l’entreprise a enregistré des revenus totaux de 16,3 milliards $ US, comparativement à 18,2 milliards $ US l’année précédente.

En 2016, première année de son plan de redressement, Bombardier a pu réduire sa perte nette à 981 millions $ US, alors qu’elle était plus de cinq fois supérieure en 2015, soit de 5,3 milliards $ US. Par action, de base et diluée, la perte est de 0,48 $ US, par rapport à une perte de 2,58 $ US en 2015.

«C’est en 2016 que la mise en de notre plan de transformation quinquennal a commencé, a souligné la direction de Bombardier, jeudi matin, en dévoilant ses plus récents résultats. Une année de transition marquée par l’atteinte de jalons importants pour les programmes d’avions CSeries, Global 7000 et Global 8000 et par le renforcement des liquidités. Cette excellente exécution et le lancement de nos initiatives de transformation nous ont permis de réaliser la première phase du plan: l’atténuation des risques.»

En 2017, Bombardier prévoit renouer avec la croissance de ses revenus, «une croissance de quelques points de pourcentage découlant principalement de la hausse des revenus de Transport et d'une accélération du nombre de livraisons d'avions C Series».

Bombardier entend aussi se concentrer, dans la deuxième phase de son plan, sur le renforcement de ses flux de trésorerie disponibles.

«L’objectif de notre plan quinquennal est de générer des flux de trésorerie disponibles neutres d’ici 2018, des flux de trésorerie disponibles positifs à compter de 2019 et des flux de trésorerie disponibles positifs de 750 millions $ à 1 milliard $ d’ici 2020.»