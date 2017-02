Comment contrer efficacement la poignée de main de Trump

Un professeur de l’Académie de jiu-jitsu Relson, à Las Vegas, a publié une vidéo expliquant de manière exhaustive comment venir à bout de la poignée de main agressive du président américain.

Les récentes rencontres avec des leaders politiques du monde entier ont révélé au grand jour la tactique bien particulière de Trump, déstabilisant son contemporain en les attirant vers lui avec force lors du geste. Parlez-en à Shinzo Abe, premier ministre du Japon...

Journalist with a zoom camera has released actual footage of the handshake between US President Donald Trump and Japan's PM Shinzo Abe. pic.twitter.com/JOxTdYVNvo