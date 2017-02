«De bonnes intentions, des moyens populistes»

Pas de réduction de services, promet François Legault

François Legault compte bien mettre l’accent sur l’éducation si jamais son parti prend le pouvoir aux prochaines élections. «C’est là qu’est notre avenir», a soutenu le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) lors de Cartes sur table diffusée, hier à LCN. L’une des solutions qu’il propose est de laisser les écoles ouvertes jusqu'à 17h et d’augmenter l’aide aux devoirs.

L’ancien président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) croit que les intentions de François Legault sont bonnes, il y a toutefois un mais selon lui. «Les moyens m’apparaissent plus populistes. L’impact des devoirs sur la réussite de l’élève, sur la persévérance, du point de vue scientifique, c’est assez mitigé. De mettre l’accent là-dessus et de garder les enfants jusqu’à 17h, il y a déjà des services de garde», rappelle Réjean Parent.

Ce dernier aimerait plutôt que le chef de la CAQ veuille davantage impliquer les parents dans l’éducation des enfants.

«Je le rejoindrais si l’on voulait augmenter la compétence parentale, intéresser les parents à leurs enfants. C’est l’effet inverse qu’il va créer», dit-il.

«On va débarrasser les parents de la contrainte de soutenir les enfants dans leur éducation. Au contraire, les enfants qui réussissent ce sont souvent parce que leurs parents sont intéressés par l’éducation et qu’ils poussent dans leur dos. Là, il va sous-traiter l’éducation», précise Réjean Parent.

François Legault propose aussi la maternelle à 4 ans, plus de sports et d’arts et de belles écoles afin d’intéresser les enfants à apprendre.