Des systèmes de voyage dangereux pour les bébés

Des poussettes de marque Britax B-Agile et BOB Motion utilisées comme systèmes de voyage, munies d'un siège d'auto, peuvent poser un risque sérieux pour la sécurité des nourrissons.

Les coquilles qui permettent de déplacer les nouveau-nés peuvent littéralement tomber de la poussette, en raison d’une défectuosité du dispositif de fixation de marque «Click & Go».

La coquille et la poussette, lorsqu’elles sont utilisées séparément, ne sont pas défectueuses. «Les consommateurs peuvent continuer d'utiliser la poussette ou le siège d'auto séparément, sans fixer ce dernier à la poussette», précise Santé Canada sur son site web.

Près de 118 incidents ont été signalés à Britax au pays en lien avec ce dispositif de fixation. Un bébé a été blessé et a eu une bosse à la tête.

Aux États-Unis, plus de 1219 rapports d’incidents ont été créés, dont 32 cas de coquilles se détachant de façon inattendue des poussettes et tombant au sol; 25 cas de blessures ont été rapportés. Les enfants blessés ont subi des rayures, des ecchymoses, des coupures et des bosses à la tête.

Au Canada, il 36 000 systèmes de voyage visés par le rappel. Aux États-Unis, il s’agit de 676 000 unités. Les modèles concernés sont simples ou doubles et sont tous pliables. Ils ont été vendus du 1er mai 2011 au 15 février 2016.

«Le numéro de modèle figure à l'intérieur du cadre métallique de la poussette, près de la roue arrière droite pour les poussettes simples et au milieu du cadre, à l'avant des poussettes doubles.»

Si votre système de voyage est visé par ce rappel, contactez l’entreprise. Britax offre aux parents des solutions, comme une trousse de réparation.

Ceux-ci sont invités à consulter le site Web de l'entreprise ou en communicant avec le service à la clientèle de l’entreprise au 844-227-0300, de 8h30 à 19h (HE) du lundi au vendredi et de 9h à 15h (HE) les samedis.