Douglas Garland reconnu coupable

Douglas Garland a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré qui pesaient contre lui relativement aux morts sordides de Nathan O’Brien, un garçon de 5 ans, et ses grands-parents, Alvin et Kathy Liknes, à Calgary.

Les membres du jury ont rendu leur verdict jeudi, à Calgary, après huit heures et demie de délibérations, selon global News.

CAPTURE D'ÉCRAN, GLOBAL NEWS

L’homme de 57 ans sera de retour en cour vendredi pour connaître sa peine.

Douglas Garland a été reconnu coupable d’avoir prémédité les meurtres de Nathan O’Brien et de ses grands-parents qu’il a épiés pendant plusieurs mois avant de passer à l’acte en 2014, selon la Couronne. Il les a ensuite kidnappés après avoir forcé l’entrée de la demeure des Liknes et les a amenés à sa ferme, située Airdie, en Alberta. Après les avoir assassinés, il a démembré et détruit leur corps.

Nathan O’Brien et ses grands-parents ont été vus pour la dernière fois le 29 juin 2014, à Calgary.

Des traces d’ADN des trois victimes ont été retrouvées à la propriété de Douglas Garland et sur ses bottes de caoutchouc. Ces éléments représentaient une des pièces centrales de la preuve présentée