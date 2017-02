En pleurs, Ashton Kutcher défend les enfants victimes d’abus sexuels

Très impliqué dans la lutte contre le trafic sexuel et la pédopornographie, l’acteur Ashton Kutcher a témoigné mercredi devant le Sénat américain.

«J’ai vu des choses que personne ne devrait voir», a-t-il dit, les larmes aux yeux.

«J’ai vu une vidéo avec une enfant du même âge que le mien être violée par un Américain qui faisait du tourisme sexuel au Cambodge. Cette enfant était tellement conditionnée par son environnement qu’elle pensait qu’ils allaient jouer.»

Ashton Kutcher qui est parent avec sa femme Mila Kunis de Wyatt, deux ans, et Dimitri, quatre mois, s’est aussi rappelé le moment terrible où il a compris que ni son organisation Thorn, ni le gouvernement ne pourraient venir en aide à une petite fille violée.

«J’ai reçu un coup de téléphone de mon équipe me demandant de l’aide parce qu’ils avaient reçu un coup de téléphone du Département de la sécurité intérieure disant qu’une fillette de sept ans était violée et que la vidéo se propageait sur le Dark net comme une trainée de poudre», a-t-il dit.

«Ils l’avaient regardé pendant trois ans et ils ne pouvaient pas trouver le coupable, et ils nous demandaient de l’aide. On était la dernière ligne de défense. Un acteur et sa fondation étaient le dernier recours! J’ai dû dire non et ça m’a dévasté, ça m’a hanté.»

L’acteur a ensuite expliqué que cette expérience lui avait donné la motivation de développer des outils au sein de son organisation afin de pouvoir aider plus tard.

«Pendant les trois mois qui ont suivi, j’allais me coucher tous les soirs en pensant à cette petite fille qu’on violait, et au fait que si je construisais la bonne chose, on pourrait la sauver. Maintenant si j’avais cet appel, la réponse serait oui.»