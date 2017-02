EXCLUSIF | Un aperçu sur les accessoires mode de Céline Dion

Les sacs à main et autres accessoires portant le nom «Céline Dion» seront dévoilés la semaine prochaine.

TVA Nouvelles a rencontré en primeur le Groupe Bugatti, que l'équipe de Céline a choisi pour créer cette collection de produits.

Céline est reconnue pour son bon goût. Vêtements griffés et accessoires, maisons luxueuses magnifiquement aménagées: pas étonnant qu'elle ait choisi, Groupe Bugatti pour déployer la première phase de sa collection «Art de vivre».

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles









«C'est un rêve qu'on avait ici, l'équipe, de pouvoir travailler sur l'ADN, l'essence du produit», raconte Johanne Boivin, vice-présidente exécutive du développement des produits.

Un partenariat majeur pour l'entreprise québécoise établie à Boisbriand.

«La fierté de pouvoir s'associer à une star internationale comme Céline, c'est assez extraordinaire», explique Andrew Hattem, président-directeur général du Groupe Bugatti.

Céline s'implique de façon active dans le processus et la plus grande vedette de la planète sait ce qu'elle veut.

«S'il y avait quelque chose qu'elle n'aimait pas, elle disait: ''Faites vos devoirs!'' C'était vraiment charmant», ajoute Mme Boivin, en parlant du processus de création.

«On fait affaire avec une femme d'affaires qui veut avoir un 'branding' qui va être à l'échelle internationale et c'est très excitant», ajoute Andrew Hattem.

Les produits sont prêts et la démarche créative derrière la collection est très originale. L’ADN de la collection a été basé sur trois des chansons de Céline.

«A New Day Has Come» : on sait que ça fait partie de son show qu'elle a fait il y a longtemps à Las Vegas. ''A New Day'' pourrait apporter quelque chose de nouveau», détaille Mme Boivin.

«Taking Chances»: pour faire quelque chose de 'fashion', on va prendre des risques.»

«River Deep –Mountain High»: Pour un segment de sa collection qui va être plus élevé pour les VIP. C'est pour ça qu'il y a une gamme de prix de 100 dollars à 2000 dollars. Avant tout, il fallait que ça rejoigne absolument ses fans.»

«Il y aura un petit monogramme à l'intérieur de chacun de ses produits qui nous rappelle une partie de sa chanson «Trois heures vingt». Son logo comprend et les initiales et son nom au complet pour pas qu'il y ait de confusion sur le marché. Et son logo, si on le met de l'autre côté, ça fait aussi un petit sac à main», précise la vice-présidente exécutive du développement des produits.

Céline a été épatée de découvrir le fruit du travail acharné de l'équipe de Groupe Bugatti qui a tout conçu en quatre mois seulement au lieu de huit.

«Plus de 200 produits. Elle les a regardés un par un. Elle a donné ses commentaires.»

La collection sera dévoilée mardi prochain lors du Magic Trade Show de Las Vegas. Cette partie de la collection sera disponible à l'automne et en avril, les produits «Bagagerie-voyages» seront dévoilés.