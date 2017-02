Labeaume souhaite une «excellente retraite» à Jean Gagnon

Souhaitant «une excellente retraite» au chef du syndicat des cols blancs Jean Gagnon, le maire Labeaume a néanmoins rappelé que les deux hommes sont aux antipodes quant à l’enjeu des régimes de retraite.

«Je n’ai pas la même perception que lui sur la vision des employés de Québec, a soutenu M. Labeaume. Depuis qu’on a réglé la question des régimes de retraite, les Québécois voient la fonction publique à la Ville de Québec (autrement que) ce qu’il a dit. Les gens sont compétents et sont vus de plus en plus comme des serviteurs.»

Interrogé à savoir si M. Gagnon pourrait constituer un bon adversaire contre lui à la course à la mairie de l’automne prochain, Régis Labeaume a convenu, en riant, que «ça ferait de beaux débats. Ce serait vraiment intéressant».