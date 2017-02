Le cégep de Matane lance un programme de sport électronique

Le cégep de Matane compte maintenant une nouvelle équipe de sport étudiant. Mais oubliez le soccer ou le basketball, les athlètes de cette équipe sont plutôt des joueurs de jeux vidéo!

Le cégep devient ainsi le premier collège francophone à lancer un programme de sport électronique.

Pour cette session, la nouvelle équipe compte 36 joueurs qui doivent s'engager à s'entraîner sur des consoles chaque semaine, mais aussi à adopter de saines habitudes de vie et à réussir leur parcours académique.

«Actuellement, on parle vraiment de sport étudiant, donc on parle d’athlètes. Les joueurs ne sont pas chez eux à jouer tous seuls. Le but, c’est vraiment de jouer en équipe. Les jeux ont été spécifiquement choisis pour leurs qualités de jeux d’équipe», a expliqué Pierre-Mark Lavoie, entraîneur des Capitaines en sport électronique.

«La scolarité, ça vient avant le e-sport. Mais si on peut jumeler les deux et réussir partout, c’est un plus c’est sûr», a soutenu Verdin Robin, l’un des joueurs participant au programme cette année.

Le directeur général de l’institution, Pierre Bédard, espère ainsi attirer de nouveaux étudiants.

«Nous, on pense que cette nouvelle-là va voyager beaucoup au niveau du sport électronique, entre autres dans les grands centres pour attirer de la clientèle», a-t-il indiqué.