Les conditions de détention des femmes à la prison Leclerc dénoncées

Des organismes de défense des droits de la personne ont dénoncé jeudi les conditions de détention des femmes à l’Établissement Leclerc, une prison provinciale située à Laval.

La Ligue des droits et libertés (LDL) et la Fédération de femmes du Québec (FFQ) en ont profité pour lancer un appel au ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et pour le sommer de prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation, un an après le transfert des femmes détenues de la Maison Tanguay vers le centre de détention Leclerc.

«Plusieurs problèmes systémiques(...) n'ont toujours pas été réglés, dont la mixité hommes/femmes qui demeure un problème majeur, constituant aussi un frein au développement d’une philosophie et d’une expertise spécifiques à un centre de détention pour femmes», a affirmé Mélanie Sarazin, présidente de la FFQ.

Les organisations déplorent aussi la culture, l'attitude et le manque de formation du personnel pour intervenir auprès des femmes détenues. Elles jugent également inadéquate l'architecture de l’Établissement Leclerc, un ancien pénitencier fédéral transformé en prison provinciale.

«On parle d'un centre de détention hautement sécuritaire, avec des barbelés, des couloirs étroits, et d'autres éléments architecturaux qui sont totalement inappropriés considérant que la population féminine qui y est détenue est peu violente, a déclaré Lucie Lemonde, porte-parole de la LDL.

«Les femmes qui y sont incarcérées doivent vivre dans un milieu très austère et restrictif, incompatible avec leurs besoins en matière de réinsertion sociale», a-t-elle ajouté.