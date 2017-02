Les douaniers américains aident les immigrants en route vers le Canada

Un chef de patrouille en poste le long de la frontière canado-américaine dans le Dakota du Nord a affirmé lors d’une téléconférence médiatique, mercredi, que ses hommes n’interceptent pas les immigrants illégaux en route vers le Canada.

Au contraire, les patrouilleurs frontaliers américains et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) coordonnent leurs efforts pour s’assurer que ceux qui risquent leur vie en tentant d’atteindre le Manitoba y parviennent, a expliqué Aaron Heitke au «Winnipeg Free Press».

«Plus précisément, nous travaillons avec nos partenaires canadiens quotidiennement pour les avertir qu’un groupe se dirige vers eux», a expliqué M. Heitke, en affirmant avoir remarqué un afflux de plus en plus important d’immigrants illégaux vers le nord.

«Ce n’est pas un crime de se trouver près de la frontière. Parfois, nous répondons à des appels de détresse pour des gens perdus ou frigorifiés. Mais ils n’ont pas commis de crime nous permettant de les arrêter», a renchéri le chef de patrouille.

Des centaines d’immigrants illégaux tentent chaque année de traverser la frontière, mais leur nombre tant à augmenter depuis le début de l’année, principalement au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique, a indiqué la GRC en février.

Une large part de ces immigrants provient de pays africains comme la Somalie et le Ghana. Peu équipés pour affronter l’hiver, plusieurs candidats à la traversée se sont retrouvés avec des engelures et des problèmes d’hypothermie. Notamment, un Ghanéen de 24 ans, Seidu Mohammed, a raconté en début janvier qu’il allait perdre tous ses doigts après être resté à l’extérieur pendant sept heures à -18 °C.

Avec l’arrivée du printemps et de températures plus clémentes, Aaron Heitke s’attend à voir de plus en plus d’immigrants se diriger illégalement vers le Canada.