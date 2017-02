Marie-Mai donne naissance à sa fille!

Marie-Mai a donné naissance à son premier enfant, mercredi matin, à l’hôpital de Saint-Jérôme, selon ce qu’a appris TVA Nouvelles.

La chanteuse et son conjoint David Laflèche auraient décidé d’appeler leur fille Gisèle.

Toute la petite famille se porte très bien, selon les premières informations disponibles.

La date prévue de l'accouchement était pour la fin janvier.

La chanteuse de 32 ans avait annoncé en juillet dernier attendre un enfant avec son nouvel amoureux, le guitariste David Laflèche.

«Appuyez sur la photo pour entendre la plus belle et la plus douce des mélodies qui soit. Cet hiver il fera un peu moins froid, car David et moi serons trois!», avait écrit Marie-Mai sur Instagram.

Marie-Mai et David Laflèche, le directeur musical de «La Voix», ont officiellement confirmé en avril dernier être en couple.