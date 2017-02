OneRepublic attendu à Québec et Montréal

Un peu plus de deux ans après avoir interprété leurs succès à Québec et Montréal, les gars de OneRepublic monteront sur les scènes du Centre Vidéotron et du Centre Bell en août prochain.

Les deux villes de la province font partie de l’itinéraire de la nouvelle tournée nord-américaine de la bande à Ryan Tedder qui s’amorcera le 7 juillet à Kansas City. Les spectacles prévus dans la Vieille Capitale et la métropole doivent respectivement avoir lieu les 9 et 11 août.

Les billets pour le concert à Montréal seront en vente à compter du 24 février à midi, sur evenko.ca. Les prix varient de 47,75 $ à 155 $ l’unité.

La tournée de plus de 40 dates comprend huit arrêts en sol canadien. OneRepublic sera appuyé par le groupe rock Fitz and the Trantrums pour tous ses spectacles en Amérique du Nord. La première partie sera assurée par le chanteur James Arthur, gagnant de la 9e édition de l’émission britannique «The X Factor» en 2012.

Fondé en 2007, OneRepublic est un quintette originaire du Colorado associé à plusieurs succès, dont «Apologize», «Stop and Stare», «Good Life» et «Counting Stars». Son quatrième album, «Oh My My», a été lancé en octobre dernier.