«Quand le déneigement nuit à la maladie, il y a un problème»

La mère d’un jeune handicapé qui lutte contre son deuxième cancer lance un cri du cœur. Le déneigement inadéquat dans Pointes-Saint-Charles empêche Charles-Éric de se rendre à ses traitements de chimiothérapie.

«Ça nous emprisonne. On ne peut pas aller nulle part, même pas au coin de la rue. La marchette va nulle part, le fauteuil roulant va nulle part. En général, je me débrouille, je le tiens par le bras, mais la STM peut pas venir jusqu’ici à cause du banc de neige», a raconté à TVA Nouvelles la mère du jeune homme de 23 ans, Patricia Brown, qui habite rue Dick-Irvin.

Depuis l’imposante bordée de neige dimanche, le déneigement pose problème dans Pointe-Saint-Charles qui était, jeudi matin, complété à seulement 24%. Des rues sont carrément impraticables pour les autobus et le transport adapté de Charles-Éric. Les trottoirs aussi sont enneigés.

«Ce ne sont pas les chauffeurs le problème, on a une bonne banque de chauffeurs d’autobus. Ils ne peuvent rien faire les chauffeurs à part manger de la schnoutte, pis nous autre aussi», souffle Mme Brown.

Hodgkin et leucémie

Le jeune Montréalais souffre de déficience intellectuelle, d’épilepsie et il doit se rendre fréquemment au centre hospitalier pour ses traitements contre le cancer.

«Il a combattu deux cancers, il a combattu un Hodgkin qui lui a donné la leucémie. On ne se plaint pas sur la maladie, on la vit en famille. Mais on se plaint du déneigement. Quand le déneigement nuit à ta vie personnelle et à la maladie, il y a un problème», ajoute Patricia Brown.

La courageuse maman se dit emprisonnée dans son appartement avec son fil. «Ça a pris deux personnes pour l’entrer dans la voiture et cette journée-là, il a eu une ponction de moelle osseuse. Il n’avait pas besoin de ça, c’est douloureux», précise Patricia Brown.

Charles-Éric pourrait marcher un peu et il aimerait ça selon sa mère, mais il ne peut pas, car la neige le fatigue trop. «Il était alité, malade et là, il a le droit de sortir et il ne peut pas», conclut Mme Brown.