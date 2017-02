Recours collectif de 20 millions $ contre BlackBerry

Une demande de recours collectif a été déposée contre BlackBerry pour le compte d'un groupe d'employés travaillant en Ontario et partout au Canada, a-t-on appris jeudi.

Selon la poursuite déposée mercredi à Ottawa par le cabinet Nelligan O'Brien Payne LLP, BlackBerry a organisé le transfert de plus de 300 employés à travers le Canada à un partenaire d’affaires.

«Ce n'est qu'après que les employés ont accepté un emploi avec le partenaire commercial que BlackBerry a informé les employés qu'ils avaient démissionné de leur emploi», peut-on lire dans un communiqué.

Le requérant principal, David Parker, habite à Ottawa et travaille pour l’entreprise depuis plus de 14 ans.

Selon les avocats, la compagnie a enfreint ses devoirs de bonne foi et d'honnêteté, et a sciemment trompé les employés, et ce, dans le but de ne pas payer leurs droits statutaires.

Aucune des allégations n’a encore été prouvée devant le tribunal et un juge doit d’abord autoriser le recours collectif.